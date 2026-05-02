Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать беспилотники для защиты своих объектов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении таможенных органов полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам для защиты своих объектов и находящихся на них лиц.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, таможенники получат право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в случае нападения либо угрозы нападения на объекты таможенных органов.

Закон допускает подавление или преобразование сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействие на пульты управления, а также повреждение или уничтожение аппаратов. Порядок принятия таких решений и перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней после официального опубликования.