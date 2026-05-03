Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе поздравит президентский полк с 90-летием и примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.

Ожидается, что глава государства выступит на параде в честь Дня Победы 9 мая. Кроме того, он проведет встречи с иностранными лидерами, которые планируют приехать в Москву. В их числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее в воскресенье в Кремле анонсировали важное выступление Путина на Параде Победы.