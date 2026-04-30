Песков назвал ребячеством попытки европейцев помешать прибытию в Москву гостей на 9 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что попытки европейцев не пустить в Россию гостей на Парад Победы 9 мая - это "ребячество со знаком "минус".

"Это абсолютно такое, знаете, ребячество со знаком "минус". То есть, вроде бы, они себя называют европейцами, членами одной большой европейской семьи и не дают пролета: только бы никто не летел в нашу сторону. Это дурость большая. Всегда есть обходные пути", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в контексте ситуации вокруг прибытия премьера Словакии Роберта Фицо на Парад в Москву.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее подтвердил журналистам подтвердил, что Фицо будет среди гостей на Параде Победы 9 мая в российской столице.

Новости по теме

В Туапсе у горевшего НПЗ начали обустраивать дренажную систему

Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнется с января 2027 года

 Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнется с января 2027 года

Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

 Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Путин заявил, что мост на Сахалин - дорогой проект, но его нужно сделать

 Путин заявил, что мост на Сахалин - дорогой проект, но его нужно сделать

Минэкономразвития задумалось об особом режиме регулирования восхождений на Эльбрус

 Минэкономразвития задумалось об особом режиме регулирования восхождений на Эльбрус

В Туапсинском районе ограничили использование сырой воды

Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

 Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

 Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

В Туапсе ограничили проведение массовых мероприятий
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 147 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1977 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов