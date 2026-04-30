Песков назвал ребячеством попытки европейцев помешать прибытию в Москву гостей на 9 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что попытки европейцев не пустить в Россию гостей на Парад Победы 9 мая - это "ребячество со знаком "минус".

"Это абсолютно такое, знаете, ребячество со знаком "минус". То есть, вроде бы, они себя называют европейцами, членами одной большой европейской семьи и не дают пролета: только бы никто не летел в нашу сторону. Это дурость большая. Всегда есть обходные пути", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в контексте ситуации вокруг прибытия премьера Словакии Роберта Фицо на Парад в Москву.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее подтвердил журналистам подтвердил, что Фицо будет среди гостей на Параде Победы 9 мая в российской столице.