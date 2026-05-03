Российские военные сообщили, что за сутки заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, "Запад" и "Центр" - заняли более выгодные рубежи, группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южная" - улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

Группировки войск "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, "Запад" и "Центр" - заняли более выгодные рубежи, группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южная" - улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, в течение суток группировка нанесла удары по четырем украинским бригадам и четырем полкам в Запорожской и Днепропетровской областях, потери ВСУ составили: свыше 330 военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронемашины и восемь автомобилей.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Центр" за сутки нанесла удары по украинским подразделениям в ДНР и Днепропетровской области, потери армии Украины составили: до 320 военнослужащих, семь боевых бронемашин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Группировкой войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, сказали военные.

"В Харьковской области поражены живая сила и техника двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное и Рясное Харьковской области. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве сообщили, что группировка "Запад" нанесла удары по шести бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер "Буцефал", четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - заявили в Минобороны РФ.

Группировка "Южная" в течение суток нанесла удары по восьми украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: до 160 военнослужащих, боевая бронемашина и 17 автомобилей, сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Новокаиры, Новоалександровка Херсонской области и Димитрово Запорожской области", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины за сутки составили: до 40 военнослужащих, бронетранспортер М113, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.