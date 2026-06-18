"Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Внуково" перешел на отправку и прием рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Это связано со введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорты.

Возможны изменения в расписании рейсов.

За час до этого Росавиация сообщала, что все предыдущие ограничения для "Внуково" были отменены. Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего за ночь на подлете к городу были нейтрализованы около 180 БПЛА и что работа ПВО продолжается.