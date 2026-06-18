Выезд из Ярославля в Москву снова закрыли из-за атаки БПЛА

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт второй раз за день от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной из-за атаки дронов, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал он.

Автомобилистов он призвал туда не ездить и выбирать пути объезда.

"Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"", - добавил губернатор.