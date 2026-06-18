В Севастополе свободно продавать топливо будут на девяти АЗС "Атан" и двух заправках "ТЭС"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95 Ultra и дизельного топлива ДТ Ultra будет организована в четверг с 10 утра на девяти автозаправочных станциях сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

На сети АЗС "ТЭС" в четверг продавать топливо будут по QR-кодам. При этом на двух станциях сети, расположенных на трассе "Таврида", действует свободная продажа топлива.

В среду, по данным Развожаева, свободная продажа топлива была организована на девяти АЗС "Атан" в Севастополе, а также двух заправках "ТЭС". С учетом проблем с поставками топлива власти города ежедневно публикуют перечень заправок, где можно приобрести бензин и дизельное топливо без QR-кодов.

В Севастополе продажу топлива ограничили объемом 20 литров на человека с 22 мая из-за сложностей с логистикой. С 29 мая ограничения начали вводить в Крыму.