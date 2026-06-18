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"Аэрофлот" из-за ограничений отменил уже более 170 рейсов в/из Москвы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Из-за продолжающихся с ночи ограничений в работе аэропортов Москвы "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" отменили уже больше 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы, следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота".

В статусе отмененных на текущий момент числятся более 80 рейсов из Москвы и более 90 - в ее направлении. В статусе задержанных - более 50 и 60 соответственно.

Всего, судя по онлайн-табло, "Аэрофлот" и "Россия" планировали выполнить в четверг более 350 рейсов из Москвы и 370 - в столицу.

Базовый аэропорт группы "Аэрофлот" в Москве - "Шереметьево", "Россия" часть рейсов выполняет из "Внуково". Эти и еще два аэропорта Москвы - "Домодедово" и "Жуковский" - во второй раз с начала суток разом прекратили обслуживать рейсы. Более 190 беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток, следует из сообщений в соцсетях мэра Сергея Собянина.

Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации, заявляли в ведомствах.

Аэрофлот Внуково Домодедово Жуковский Шереметьево Москва
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