Шохин призвал ЦБ снизить "ключ" сразу на 1 п.п., "чтоб экономика не замерзла окончательно"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава РСПП Александр Шохин призвал Банк России ускорить тренд на снижение ключевой ставки и снизить ее сразу на 1 п.п. на заседании в пятницу, чтобы "экономика не замерзла окончательно".

"РСПП призывает ЦБ сохранить тренд на снижение ставки на фоне охлаждения спроса. Несмотря на отдельные улучшения макроэкономических показателей, майский индекс деловой среды РСПП показал, что бизнес по-прежнему сталкивался с охлаждением спроса, сохраняется проблема неплатежей. Компании резко сократили инвестиционные программы, что отражается и на уровне статистики", - сообщила пресс-служба союза.

"Длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Да и бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга. В такой ситуации бизнесу особенно важны предсказуемость и понятный сигнал от властей. Для компаний важно получить подтверждение того, что тренд на снижение ключевой ставки не просто сохранится, а ускорится. С учетом замедления инфляции до 5,31% в мае логичным шагом на ближайшем заседании Банка России было бы снижение ставки на 1 процентный пункт. Для того, чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло", - прокомментировал через пресс-службу Шохин.

ЦБ 24 апреля ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), с 15% до 14,5% годовых, сохранив при этом "голубиный" сигнал.

19 июня совет директоров ЦБ снова рассмотрит вопрос о ставке. Большинство аналитиков прогнозируют ее снижение на очередные 50 б.п.. Некоторые эксперты допускают, что регулятор выберет более скромный шаг смягчения денежно-кредитной политики в 25 б.п. из-за увеличивающихся проинфляционных рисков.

ЦБ в начале июня повторил сигнал о будущей направленности ДКП: будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. "Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них", - заявил тогда зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, пространство для смягчения ДКП не увеличилось. Отвечая на вопрос о возможности снижения ставки на 25 б.п., зампред ЦБ напомнил: "На одной из последних пресс-конференций или на обеих последних пресс-конференциях говорили, что если такая альтернатива (шаг в 25 б.п. - ИФ) будет предложена участниками обсуждения, то она будет предметно обсуждена".