В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 17 человек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших после атаки БПЛА в Московской области достигло 17 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"На этот час в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей", - написал Воробьев в четверг в своем канале в мессенджере Max.

В числе пострадавших - 10-летняя девочка.

Как заявил Воробьев, все пострадавшие получают необходимую медпомощь. "Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака", - сказал он.

По его словам, продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки.

В четверг утром губернатор сообщил о массированной воздушной атаке на Московскую область.