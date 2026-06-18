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В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 17 человек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших после атаки БПЛА в Московской области достигло 17 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"На этот час в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей", - написал Воробьев в четверг в своем канале в мессенджере Max.

В числе пострадавших - 10-летняя девочка.

Как заявил Воробьев, все пострадавшие получают необходимую медпомощь. "Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака", - сказал он.

По его словам, продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки.

В четверг утром губернатор сообщил о массированной воздушной атаке на Московскую область.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июня 2026 года Военная операция на Украине
Подмосковье Андрей Воробьев
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