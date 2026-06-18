Ушаков заявил, что после накачивания Трампа вредными идеями на саммите G7 контактов с США у РФ не было

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Европейские лидеры на саммите "Большой семерки" "накачивали" президента США Дональда Трампа "вредными идеями", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита семерки. Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями", - сказал он информационной службе "Вести".

"После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было", - добавил Ушаков.

Отвечая на вопрос, могут ли европейские лидеры влиять на американского президента, Ушаков сказал: "Европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно, но Трамп тоже сильный политик и придерживается своих взглядов".