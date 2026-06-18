Минтранс и Росавиация держат на особом контроле аэропорты Москвы

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минтранс и Росавиация держат на особом контроле ситуацию с работой гражданской авиации в московском регионе, сообщило министерство.

Там напомнили, что аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" не принимают и не отправляют рейсы, и назвали безопасность полетов приоритетом.



"Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. На месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание", - сказано в сообщении.



Пассажирам, застрявшим в аэровокзалах, в этой ситуации раздают коврики и матрасы, сообщил Минтранс. В аэропортах работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, открыты бесплатные комнаты матери и ребенка.



"Температурный и санитарный режимы – в установленных нормативах, - добавило ведомство. - Усилены справочно-информационные службы, колл-центры аэропортов".

Минтранс напомнил о федеральных авиаправилах (ФАП-82), в которых прописано, когда при задержке рейсов авиакомпании должны кормить и поить пассажиров и размещать их в гостиницах.