Военные РФ нанесли удары по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по связанным с армией Украины объектам транспортной инфраструктуры, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток ударам подверглись позиции украинских войск в 147 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие в течение суток уничтожили 740 украинских беспилотников самолетного типа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
