Пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении пяти украинских дронов над регионом.

"Над территорией региона силами ВКС России уничтожены пять украинских БПЛА. Пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 33 БПЛА над несколькими регионами России с 16:00 до 20:00, включая Смоленскую область.

Смоленская область Василий Анохин
