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Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В результате попадания БПЛА в Московский нефтеперерабатывающий завод на предприятии никто не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, возгорание в основном локализовано.

"Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ в основном локализован, производится тушение оставшегося очага, - написал он в мессенджере. - На заводе пострадавших нет".

Утром он сообщил, что на фоне массированной атаки беспилотников несколько БПЛА достигли завода.

МНПЗ Сергей Собянин Москва
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