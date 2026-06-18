Собянин сообщил, что прилет по МНПЗ обошелся без пострадавших

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В результате попадания БПЛА в Московский нефтеперерабатывающий завод на предприятии никто не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, возгорание в основном локализовано.

"Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ в основном локализован, производится тушение оставшегося очага, - написал он в мессенджере. - На заводе пострадавших нет".

Утром он сообщил, что на фоне массированной атаки беспилотников несколько БПЛА достигли завода.