Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские аграрии, существенно сократившие в последние годы закупки сельхозтехники, сейчас больше внимания уделяют поддержанию имеющегося технического парка, что привело к всплеску на рынке запчастей, заявил в Совфеде директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Андрей Ариткулов.

"Если в 2024 году к 2023 году снижение приобретения техники произошло на 12,5%, то в 2025 к 2024 - уже на 31%. И по итогам даже истекшего периода текущего года видим снижение приобретения техники", - сообщил он.

По его словам, в настоящее время средства аграриев направляются в основном на поддержание имеющейся в хозяйствах техники, "чтобы она функционировала". "Это видно даже по рынку запчастей, который имеет на сегодня высокий всплеск. Это говорит о том, что аграрии занимаются поддержанием того технического парка, который существует", - сказал Артикулов.

В отрасли доля техники со сроками эксплуатации более 10-15 лет большая. "Эту технику необходимо менять, потому что она не только физически, но и технологически устарела, и коэффициент (обновления техники - ИФ) уже даже в лидирующих регионах, которые имеют внутренние меры поддержки приобретения техники и ее обновления, не превышают 7,5-8% в год. Нормативно должно быть минимум 10-15% для того, чтобы идти в ногу с технологиями", - заявил чиновник.

Вместе с тем он отметил растущий спрос на технику с элементами автопилотирования и беспилотники. "Спрос есть и на новые технологии в части автопилотировния, и на беспилотники, у нас планы (по ее использованию - ИФ) доведены до регионов. 24 тысячи единиц техники с автопилотированием уже есть, планка стоит - до 30 тысяч единиц. Но это пессимистический прогноз, потому что на сегодняшний день хозяйства работают не только в направления приобретения уже укомплектованной такими средствами техники, но и есть компании, которые переукомплектовывают уже существующую технику для того, чтобы повысить и точность земледелия, и сократить затраты, и увеличить доходность", - сказал Ариткулов.

Глава департамента также сообщил, что на поддержку льготного кредитования приобретения сельхозтехники в 2026 году предусмотрено 2,4 млрд рублей против 2,2 млрд рублей в 2025 году.