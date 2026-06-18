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Задержки и отмены рейсов за рубеж в Москве затронули 8 тыс. организованных туристов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Порядка 8 тыс. организованных туристов не смогли вылететь на отдых из-за задержек и отмен рейсов в Москве, туроператоры решают вопросы с размещением в отелях и переоформлением билетов, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России.

Как отмечают в объединении, среди задержанных и отмененных рейсов были и популярные у туристов маршруты на курорты Турции и Египта и другие.

"По предварительным оценкам, ситуация затронула около 8 тыс. туристов, которые должны были вылететь из Москвы за рубеж или вернуться. Туроператоры переоформляют билеты своих клиентов, которые должны были лететь на отмененных рейсах. Также на постоянном контроле все случаи с туристами, вынужденными задержаться за границей по причине отмены или задержки рейса из России", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, проблемы туристов решаются индивидуально: тем, кто еще не выехал в аэропорт, стараются по возможности продлить пребывание в отеле. Пассажирам, ожидающим рейсы в Россию в зарубежных аэропортах, должны предоставить питание перевозчики.

АТОР Москва
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