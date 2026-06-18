Блогер Митрошина получила три года условно за легализацию более 115 млн рублей

Блогер Александра Митрошина на заседании в Тверском районном суде Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Блогер Александра Митрошина приговорена к условному сроку по делу о легализации денежных средств.

"Митрошиной назначено наказание в виде 3 лет условно, со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Также суд конфисковал у нее имущество на сумму 115 млн 249 тыс. 600 рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в четверг.

Митрошина признана виновной по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как сообщили в столичной прокуратуре, с 2020 года по 2024 год Митрошина для легализации более 115 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, приобрела квартиру на Краснопресненской набережной и апартаменты на ул. Большая Дмитровка.

Со своей стороны в Следственном комитете сообщили, что в начале расследования уголовного дела Митрошина признала вину в совершении инкриминируемого преступления, однако в последующем изменила свою позицию, признавшись частично.

"В рамках уголовного дела были собраны исчерпывающие доказательства причастности Митрошиной к совершению указанного преступления. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов, а также истребованные по запросам и представленные свидетелями документы финансово-хозяйственной деятельности обвиняемой", - отметили в СКР.