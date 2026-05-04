Суд проведет подготовку по иску о конфискации имущества основателя "Русагро"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в понедельник проведет беседу по антикоррупционному иску о передаче государству имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора холдинга Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщили в суде, заседание запланировано на 10:00 по Москве.

Кроме Мошковича и Басова, ответчиками по делу проходят четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский. Кроме того, соответчиками заявлены ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

Подробностей дела в суде не сообщили.

Вместе с тем, в правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что в доход государства просят передать принадлежащие ответчикам движимое и недвижимое имущество, земельные участки, денежные средства, а также активы компаний, общая стоимость которых превышает несколько млрд рублей.

Уголовное дело против Мошковича и экс-гендиректора "Русагро" Максима Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ.

