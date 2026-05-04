Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Монголии у границы с РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зарегистрирован в понедельник в 338 км к югу от Кызыла (Тува) на территории Монголии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 02:31 мск, находился примерно в 157 км от российско-монгольской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 7,1 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.