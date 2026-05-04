Работа аэропортов Внуково и Домодедово частично ограничена

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация утром в понедельник.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении агентства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников, летевших на Москву, а также о попадании дрона в здание на Мосфильмовской улице.