Одиннадцать беспилотников уничтожено в Калужской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации 11ти беспилотников с вечера воскресенья.

"За вчерашний вечер и ночь силами ПВО уничтожены еще 11 БПЛА над территориями Думиничского, Жуковского, Кировского, Мещовского, Мосальского, и Спас-Деменского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска", - написал он в своем Мах-канале в понедельник утром.

Он добавил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Накануне Шапша информировал об уничтожении свыше 25-ти БПЛА в области.