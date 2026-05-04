Поиск

Думе предложили освободить иностранцев-военных от госпошлины за получение ВНЖ

Также предложено исключить взимание госпошлины за установление наличия или отсутствия российского гражданства

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1222959-8, который освобождает от уплаты госпошлины за выдачу ВНЖ иностранцев-военнослужащих.

"Вводится норма, освобождающая от уплаты государственной пошлины за выдачу вида на жительство иностранных граждан лиц без гражданства, заключивших на период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год, а также членов их семей, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также "вносятся корреспондирующие дополнения в части освобождения от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на временное проживание вида на жительство граждан Украины".

Кроме того, предлагается внести изменение, исключающее положение о взимании государственной пошлины за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.

Госдума Украина Вооруженные силы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

 Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

ФСБ сообщила о задержании 150 нелегальных "оружейников" в 41 регионе РФ

Глава Верховного суда Дагестана ушел в отставку

"АвтоВАЗ" ушел в единый корпоративный отпуск

Для аэропорта "Домодедово" отменили ограничения

Около 20 БПЛА сбито в Ростовской области

Дрон попал в здание в районе Мосфильмовской

Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

 Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

Трамп назвал позитивными контакты его переговорщиков с Ираном

Катамаран с 12 пассажирами на борту перевернулся в Красногорске
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2022 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9222 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов