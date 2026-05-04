Думе предложили освободить иностранцев-военных от госпошлины за получение ВНЖ

Также предложено исключить взимание госпошлины за установление наличия или отсутствия российского гражданства

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1222959-8, который освобождает от уплаты госпошлины за выдачу ВНЖ иностранцев-военнослужащих.

"Вводится норма, освобождающая от уплаты государственной пошлины за выдачу вида на жительство иностранных граждан лиц без гражданства, заключивших на период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год, а также членов их семей, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также "вносятся корреспондирующие дополнения в части освобождения от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на временное проживание вида на жительство граждан Украины".

Кроме того, предлагается внести изменение, исключающее положение о взимании государственной пошлины за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.