Суд о взыскании имущества Руслана Цаликова на 7 млрд рублей начнется 13 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы 13 мая начнет процесс по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова, обвиняемого в создании преступного сообщества и коррупции.

Как следует из картотеки суда, на 13 мая назначено предварительное судебное заседание по иску.

Как ранее сообщали в Мосгорсуде, в доход государства требуют обратить дорогостоящие объекты недвижимого имущества - земельные участки и здания в Подмосковье и в республике Северная Осетия-Алания, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, денежные средства, транспортные средства премиум-класса, на общую сумму свыше 7 млрд рублей.

Цаликова задержали в начале марта по обвинению в создании им преступного сообщества, участники которого в 2017-2024 годах похищали бюджетные средства, а также в легализации похищенного и взяточничестве.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки).

В СКР не уточнили сути обвинения, отметив, что основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ и МВД.

69-летний Цаликов занимал должность первого замминистра обороны с 2015 по 2024 год. С 2024 по март 2026 года он был депутатом Верховного хурала Тувы.

