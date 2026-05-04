В российских детских лагерях внедрили единую программу воспитательной работы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В России внедрена единая программа воспитательной работы в детских лагерях, она обязательна для всех объектов детского отдыха, сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Разработана и внедрена единая федеральная программа воспитательной работы. Она стала обязательной для всех детских лагерей страны", - сказал он на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Чернышенко уточнил, что во время проведения смены дети посещают спортивные, художественные и технические, туристско-краеведческие мероприятия, ведут отрядные газеты и блоги, участвуют в проектных сессиях, в детском самоуправлении.

"Они выбирают лидеров, работают в советах отрядов, а также (участвуют) в военно-спортивных играх "Зарница", "Орлёнок", конкурсах строя и песни", - добавил вице-премьер.

По словам Чернышенко, в лагерях организуются тематические Дни памяти, единства, семьи, здоровья и другие.

Ранее он сообщил, что всего летом в детских лагерях РФ отдохнут более 5,75 млн детей.

Дмитрий Чернышенко
