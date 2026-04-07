Умение разрешать конфликты и участие в проектах школы будут влиять на оценку поведения учеников

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Участие в уроках без нарушения правил и использования мобильных телефонов, умение работать в команде и проявлять эмпатию, учебную активность и участие в школьных проектах будут учитывать при выставлении оценки за поведение, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Планируется, что при выставлении оценки поведения будут учитываться соблюдение учеником дисциплины (участие в уроках без нарушения правил: опозданий, разговоров вне темы, использования мобильных телефонов; следование распорядку школы во внеурочное время), социальное взаимодействие (умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию), личностные качества (ответственность, забота о школьном имуществе, участие в общественно полезном труде)", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения РФ.

Кроме того, будет учитываться учебная активность - готовность к урокам, выполнение домашних заданий, конструктивная обратная связь с учителем и одноклассниками, а также активное участие в школьных мероприятиях и проектах, в том числе в занятиях "Разговоры о важном", "Россия - мои горизонты", в проектах Движения Первых.

Министр отметил, что итоги апробации модели оценки поведения школьников подведены. Ее участниками стали более 40 тыс. учеников первых-восьмых классов и более 2 тыс. педагогов. "Ожидается, что в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а с 2027/28 учебного года эта модель будет введена во всех общеобразовательных организациях России", - напомнил он, добавив, что по результатам апробации трехуровневая система выбрана как наиболее оптимальная. Именно она обеспечивает достаточную дифференциацию между социально одобряемым поведением, поведением, требующим коррекции, и нарушением норм безопасности и прав других участников образовательного процесса, пояснил глава Минпросвещения.

Кравцов сообщил, что оценка поведения в первую очередь выступит механизмом защиты чести и достоинства учителя.

"Введение объективной оценки поведения учащихся позволит повысить прозрачность взаимодействия участников образовательного процесса и поддержать учителя. Системная фиксация конкретных фактов несоблюдения школьных требований учениками снизит необоснованные обвинения в адрес педагога. Кроме того, ранняя и объективная фиксация отклонений в поведении обучающихся даст возможность своевременно оказать школьнику необходимую поддержку, скорректировать трудности в общении и обучении", - подчеркнул он.

Апробация оценки поведения прошла в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике, Республике Мордовия, а также Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях и охватила 89 школ. Педагоги использовали разные модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и традиционную пятиуровневую. Для каждой из них были разработаны определенные критерии.