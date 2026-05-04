Объем договоров малого бизнеса с госкомпаниями вырос в I квартале в три раза

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские госкомпании в I квартале 2026 года заключили с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) договоры на 1,99 трлн рублей, что в три раза больше аналогичного показателя 2025 года (601 млрд рублей), говорится в отчете Минфина о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" .

"Наблюдается значительное увеличение количества и стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами МСП в отчетном периоде, в том числе по результатам осуществления закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП (на 61% и 204% соответственно)", - говорится в отчете.

Всего в I квартале госкомпании разместили 138,8 тысячи извещений о закупках (142,9 тысячи годом ранее), в которых могли принимать участие только субъекты МСП (спецторги), на 664 млрд рублей (530 млрд рублей). Из них только около трети (45,5 тысяч закупок на 215 млрд рублей) были признаны состоявшимися. В I квартале 2025 года в числе таковых оказались 62,7 тысячи закупок на 226 млрд рублей.

Также в I квартале было объявлено 353 закупок (250 годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих контрактов составил 31,2 млрд рублей (48,4 млрд рублей в I квартале 2025 года).

По результатам общего количества закупок первых трех месяцев, а также части закупок, объявленных в IV квартале прошлого года, госкомпании заключили с малым бизнесом 338 тысяч договоров на 1,99 трлн рублей (182,7 тысячи контрактов на 601 млрд рублей годом ранее). Из них договоры на 1,1 трлн рублей были подписаны по результатам закупок вне отчетного периода (360 млрд рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госкомпании расторгли с субъектами МСП 33,2 тысячи договоров на 217 млрд рублей. Годом ранее это произошло в отношении 19 тысяч договоров на 88,8 млрд рублей.

Также в отчете Минфина приводятся данные "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства), по которым, в I квартале 11 тысяч крупнейших госкомпаний заключили с субъектами МСП 192,8 тысячи договоров на 1,5 млрд рублей.

По действующему законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема требуется выделить на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в стране (около 20 тысяч юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.

Как сообщалось, объем закупок госкомпаний в I квартале текущего года составил 4,3 трлн рублей.