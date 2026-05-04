Поиск

Объем договоров малого бизнеса с госкомпаниями вырос в I квартале в три раза

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские госкомпании в I квартале 2026 года заключили с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) договоры на 1,99 трлн рублей, что в три раза больше аналогичного показателя 2025 года (601 млрд рублей), говорится в отчете Минфина о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" .

"Наблюдается значительное увеличение количества и стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами МСП в отчетном периоде, в том числе по результатам осуществления закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП (на 61% и 204% соответственно)", - говорится в отчете.

Всего в I квартале госкомпании разместили 138,8 тысячи извещений о закупках (142,9 тысячи годом ранее), в которых могли принимать участие только субъекты МСП (спецторги), на 664 млрд рублей (530 млрд рублей). Из них только около трети (45,5 тысяч закупок на 215 млрд рублей) были признаны состоявшимися. В I квартале 2025 года в числе таковых оказались 62,7 тысячи закупок на 226 млрд рублей.

Также в I квартале было объявлено 353 закупок (250 годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих контрактов составил 31,2 млрд рублей (48,4 млрд рублей в I квартале 2025 года).

По результатам общего количества закупок первых трех месяцев, а также части закупок, объявленных в IV квартале прошлого года, госкомпании заключили с малым бизнесом 338 тысяч договоров на 1,99 трлн рублей (182,7 тысячи контрактов на 601 млрд рублей годом ранее). Из них договоры на 1,1 трлн рублей были подписаны по результатам закупок вне отчетного периода (360 млрд рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госкомпании расторгли с субъектами МСП 33,2 тысячи договоров на 217 млрд рублей. Годом ранее это произошло в отношении 19 тысяч договоров на 88,8 млрд рублей.

Также в отчете Минфина приводятся данные "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства), по которым, в I квартале 11 тысяч крупнейших госкомпаний заключили с субъектами МСП 192,8 тысячи договоров на 1,5 млрд рублей.

По действующему законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема требуется выделить на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в стране (около 20 тысяч юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.

Как сообщалось, объем закупок госкомпаний в I квартале текущего года составил 4,3 трлн рублей.

Минфин МСП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бутягин продолжит раскопки в Крыму

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры

Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Мошковича

Прокуратура оценила стоимость имущества "Русагро" более чем в 550 млрд рублей

Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

 Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

В Думу внесли поправки об увеличении госпошлин за получение ВНЖ и российского гражданства

Задолженность по бюджетным кредитам на 114 млрд руб. будет списана 21 региону

 Задолженность по бюджетным кредитам на 114 млрд руб. будет списана 21 региону

Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

 Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

ФСБ сообщила о задержании 150 нелегальных "оружейников" в 41 регионе РФ

Глава Верховного суда Дагестана ушел в отставку
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2027 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9226 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов