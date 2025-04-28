Объем закупок госкомпаний у субъектов МСП в I квартале сохранился на уровне 2024 г.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в I квартале 2025 года составил 601 млрд рублей, что немногим меньше аналогичного показателя 2024 года, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Всего в I квартале госкомпании разместили 142,9 тыс. извещений о закупках (137,4 тыс. годом ранее), в которых могли принимать участие только субъекты МСП (спецторги), на 530 млрд рублей (529 млрд рублей). Из них меньше половины (62,7 тыс. закупок на 226 млрд рублей) были признаны состоявшимися. В I квартале 2024 года в числе таковых оказались 65 тыс. закупок на 203 млрд рублей.

Также в I квартале было объявлено 250 закупок (697 годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих контрактов составил 48,4 млрд рублей (22 млрд рублей в I квартале 2024 года).

По результатам общего количества закупок первых трех месяцев, а также части закупок, объявленных в IV квартале прошлого года, госкомпании заключили с малым бизнесом 182,7 тыс. договоров на 601 млрд рублей (181 тыс. контрактов на 616 млрд рублей годом ранее).

Также в отчетном периоде госкомпании расторгли с субъектами МСП 19 тыс. договоров на 88,8 млрд рублей. Годом ранее это произошло в 16,6 тыс. договоров на 73 млрд рублей.

Из отчета Минфина следует, что на самом деле объем закупок госкомпаний у малого бизнеса почти в три раза больше. По данным "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства), приведенным в отчете, в I квартале только 10,2 тыс. крупнейших госкомпаний (федерального и регионального уровней) заключили с 93,5 тыс. субъектами МСП 203,8 тыс. договоров на 1,84 трлн рублей.

Такая разница в показателях связана с тем, что Минфин не включает в свой отчет данные о закупках госкомпаний, которые находятся под антироссийскими санкциями и не публикуют информацию о своих закупках на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. "Корпорация МСП", в свою очередь, приводит полные данные по закупкам крупнейших госкомпаний.

Как сообщалось, всего в I квартале текущего года госкомпании заключили 407 тыс. договоров на 2 трлн рублей.

По действующему законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема требуется выделить на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее.