Военные РФ заявили об ударах по складам боеприпасов, местам хранения дронов ВСУ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины, складам боеприпасов, местам хранения украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил в 142 районах.