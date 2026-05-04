Поиск

Подрядчик арестован в Омске по делу о хищении у Центра Хруничева 545 млн руб.

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Омска арестовал на два месяца генерального директора компании "РСТ-генподряд", обвиняемого в многомиллионном хищении при покупке мостовых кранов для омского ПО "Полет" (является омским филиалом Центра Хруничева), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем канале в Max в понедельник.

"По версии следствия, 53-летний обвиняемый в период с 2022 по 2025 года, действуя в группе с неустановленными лицами, похитил свыше 545 млн рублей, принадлежащие АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" в рамках выполнения государственного контракта по реконструкции и техническому перевооружению корпусов для организации серийного производства ракет-носителей "Ангара", реализуемого на промплощадке "ПО "Полет", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные следствия уточняется, что для этого фигурант предоставил в Управление Федерального казначейства по г. Москве фиктивные документы о приобретении ООО "РСТ-генподряд" у подконтрольных обвиняемому организаций мостовых кранов по завышенной цене.

Уголовное дело по этому факту возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Омск Центр Хруничева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд о взыскании имущества Руслана Цаликова на 7 млрд рублей начнется 13 мая

Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

 Путин поддержал желание главы Мордовии идти на выборы, пожелал успехов

Бутягин продолжит раскопки в Крыму

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры

Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Мошковича

Прокуратура оценила стоимость имущества "Русагро" более чем в 550 млрд рублей

Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

 Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

В Думу внесли поправки об увеличении госпошлин за получение ВНЖ и российского гражданства

Задолженность по бюджетным кредитам на 114 млрд руб. будет списана 21 региону

 Задолженность по бюджетным кредитам на 114 млрд руб. будет списана 21 региону

Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области

 Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9228 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2028 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов