Подрядчик арестован в Омске по делу о хищении у Центра Хруничева 545 млн руб.

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Омска арестовал на два месяца генерального директора компании "РСТ-генподряд", обвиняемого в многомиллионном хищении при покупке мостовых кранов для омского ПО "Полет" (является омским филиалом Центра Хруничева), сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем канале в Max в понедельник.

"По версии следствия, 53-летний обвиняемый в период с 2022 по 2025 года, действуя в группе с неустановленными лицами, похитил свыше 545 млн рублей, принадлежащие АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" в рамках выполнения государственного контракта по реконструкции и техническому перевооружению корпусов для организации серийного производства ракет-носителей "Ангара", реализуемого на промплощадке "ПО "Полет", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные следствия уточняется, что для этого фигурант предоставил в Управление Федерального казначейства по г. Москве фиктивные документы о приобретении ООО "РСТ-генподряд" у подконтрольных обвиняемому организаций мостовых кранов по завышенной цене.

Уголовное дело по этому факту возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).