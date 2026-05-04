Путин продлил срок госслужбы главе Росфинмониторинга Чиханчину еще на год

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Срок федеральной государственной гражданской службы директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина продлен до 17 июня 2027 года. Соответствующее распоряжение президент Владимир Путин подписал 4 мая.

Это уже шестое продление срока службы главы Росфинмониторинга. Ранее, в 2016 году, когда Чиханчину исполнилось 65 лет (предельный возраст пребывания на гражданской службе), президент продлил срок его службы на пять лет, а с 2022 года срок его службы продлевается на год.

В июне Чиханчину исполнится 75 лет. По законодательству, на гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ, при продлении срока службы не распространяется ограничение по достижению ими возраста 70 лет.

Чиханчин в 1978-1994 гг. служил в органах безопасности, затем работал в Федеральной службе по валютному и экспортному контролю и Минфине. В Росфинмониторинге - с 2002 года (с небольшим перерывом на работу в секретариате премьер-министра в 2007-2008 гг.), возглавил ведомство с мая 2008 г.

Владимир Путин Росфинмониторинг Юрий Чиханчин
