Над Калужской областью за ночь уничтожены десять БПЛА

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении десяти беспилотников над регионом ночью.

"Ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Кировского, Людиновского и Мосальского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.