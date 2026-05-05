Пожар в промзоне в Киришах Ленобласти локализовали

Целью атаки БПЛА назван "Киришнефтеоргсинтез"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Киришах локализовали пожар в промзоне, который начался из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника. Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез" - ИФ)", - написал он в мессенджере.

Ранее утром он сообщил о том, что в промзоне начался пожар и его тушат сотрудники МЧС и "Леноблпожспаса".