Минздрав сообщил о трех пострадавших в результате атаки БПЛА в Чебоксарах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минздрав Чувашии сообщил об увеличении числа пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Чебоксары.

"По оперативной информации в результате атаки БПЛА в г. Чебоксары 5 мая 2026 года пострадали три человека. Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет. Еще два жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил об одном пострадавшем в результате ночной атаки на регион.