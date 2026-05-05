Поиск

Один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ в Чувашии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил об одном пострадавшем в результате ночной атаки.

"К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Николаев в своем канале в мессенджере Мах.

На месте происшествия продолжают работу оперативные службы, принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка, добавил глава Чувашии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2026 года Военная операция на Украине
Олег Николаев Чувашия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шестнадцать БПЛА уничтожено над Ленинградской областью

Один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ в Чувашии

В Москве и области с 5 по 9 мая могут ввести ограничения на мобильный интернет и SMS

Генпрокуратура просит изъять у Вадима Мошковича более 10 млрд рублей

 Генпрокуратура просит изъять у Вадима Мошковича более 10 млрд рублей

Российские военные пообещали ударить по центру Киева за попытку сорвать празднование Дня Победы

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Минобороны РФ объявило 8-9 мая перемирие в честь Дня Победы

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

 Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9237 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2050 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов