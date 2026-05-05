Один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ в Чувашии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил об одном пострадавшем в результате ночной атаки.

"К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал Николаев в своем канале в мессенджере Мах.

На месте происшествия продолжают работу оперативные службы, принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка, добавил глава Чувашии.