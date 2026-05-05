Глава Ленобласти сообщил о пожаре в промзоне в Киришах после атаки БПЛА

За ночь над регионом сбили 18 украинских БПЛА

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нейтрализации 18 украинских БПЛА над территорией региона и возгорании в промзоне в Киришах.

"За ночь в Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и и Леноблпожспаса приступили к ликвидации возгорания", - написал Дрозденко в своем канале в Max.

Ранее он сообщал о ликвидации 16 беспилотников над регионом. Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту Пулково. Они действовали с 02:18. В 04:16 аэропорт возобновил работу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2026 года Военная операция на Украине
Александр Дрозденко Ленинградская область
