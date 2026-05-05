Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник корректируется вверх после отката накануне, хотя внешние рынки подают негативные сигналы и проседает нефть после роста (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется у $113 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,2%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2625,42 пункта (+0,2%). Лидируют в росте акции "Татнефти" (+1%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), ВТБ (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 мая, составляет 75,4388 руб. (+63,74 копейки).

Подорожали также акции "Т-Технологии" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Русала" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "ВК" (-0,8%), "Роснефти" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Россия объявила перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях в случае попыток сорвать празднования. "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путина, 8-9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в заявлении Минобороны РФ. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", - говорится в тексте.

"Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая", - сообщило министерство. "Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий", - сказано в заявлении.

"В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева", - подчеркнуло Минобороны. "Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась", - говорится в заявлении.

"Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", - отметили в ведомстве.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что в случае нападения на любой американский корабль, участвующий в проекте "Свобода", США уничтожат иранское руководство. "Если иранцы попытаются нацелиться на американские корабли в регионе, мы сотрем их с лица земли", - привел журналист телеканала Трэй Йингст в понедельник слова Трампа.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Иран стал "намного более сговорчивым" на переговорах.

Ранее Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что данные суда затем не вернутся в Персидский залив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

По словам президента США, речь идет об акции гуманитарного характера, так как моряки на борту заблокированных судов зачастую страдают от нехватки продовольствия и других проблем.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в начале недели преобладали продажи, которые в европейском регионе помимо геополитического фактора усугублялись очередным витком усиления торговой напряженности. Рынок акций РФ также в понедельник снизился в отсутствие масштабных "бычьих" драйверов, которыми в текущих санкционных условиях не могут стать даже более высокие цены на нефть и газ. Индикатор МосБиржи в мае может продолжить обновление годовых минимумов, а при негативном сценарии опуститься к самому низкому значению прошлого года 2457 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, давление на рынок акций РФ усилилось из-за геополитической напряженности, крепкого рубля, осторожного отношения инвесторов к риску и дивидендной отсечки в акциях "ЛУКОЙЛа". Снижение в начале недели носило широкий характер: под давлением оказались металлурги, нефтегазовый сектор, банки и ряд потребительских компаний. Нефть Brent удерживается выше $110 за баррель из-за рисков вокруг Ормузского пролива, однако дорогое сырье пока не поддерживает российский рынок, поскольку инвесторы больше ориентируются на геополитику, санкционную повестку и неопределенность в денежно-кредитной политике. Участники рынка также оценивают осторожную риторику ЦБ после апрельского заседания и ждут большей ясности по траектории ключевой ставки.

Сложившаяся перепроданность индекса МосБиржи создает предпосылки для краткосрочного технического отскока, но для устойчивого восстановления рынку нужны более сильные катализаторы: геополитический позитив, ослабление рубля или улучшение ожиданий по ставке, считает аналитик.

На дневном графике индекса МосБиржи сохраняется выраженное давление на покупателей. Индекс вплотную подошел к отметке 2600 пунктов, которая выступает сильным уровнем поддержки и может стать зоной активизации спроса. Техническая картина уже сигнализирует о крайней перепроданности: индекс относительной силы RSI опустился до 21 пункта, и столь низких значений индикатор не показывал более полутора лет. На этом фоне в ближайшие дни возрастает вероятность сильного технического отскока. При текущей степени перепроданности даже умеренно позитивная новость может стать мощным триггером для возобновления покупок и резкого восстановления индекса, полагает Лозовой.

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-1,1% во главе с Dow Jones на фоне усилившихся опасений по поводу нового витка эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Трамп заявил, что Штаты начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся его покинуть. В понедельник американские военные сообщили об успешном проходе через пролив двух судов под флагом США.

Однако уже в понедельник иранские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что иранские военные запустили две ракеты по американскому патрульному кораблю, проигнорировавшему их предупреждения. По данным СМИ, инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Ракеты попали в цель, после чего корабль прекратил движение в сторону Ормузского пролива и ушел в другом направлении. В то же время Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло эти заявления.

Продолжение войны на Ближнем Востоке будет усиливать риски ускорения инфляции и замедления экономики, ограничивая возможности Федеральной резервной системы по предоставлению четких сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

На заседании в минувшую среду американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку без изменений, в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Трое голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), включая Кашкари, поддержали решение по ставке, но высказались против включения в текст итогового заявления "мягкого сигнала".

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (австралийский ASX снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,3%).

Биржи Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками (День детей в Японии и Корее, выходной по случаю Дня труда в КНР).

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне на сигналах эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве во вторник составила $113,16 за баррель (-1,1% и +5,8% в понедельник), июньская цена фьючерса на WTI - $104,3 за баррель (-2% и +4,4% накануне).

Два ракетных эсминца ВМС США в понедельник попали под интенсивную атаку иранских сил в Ормузском проливе, направляясь на выполнение задания в Персидский залив, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на представителей Пентагона.

По их словам, иранские силы применили ракеты, беспилотники и быстроходные военные катера против эсминцев USS Truxtun и USS Mason, которые проходили через пролив под прикрытием истребителей и вертолетов огневой поддержки Apache. Но несмотря на интенсивность атак, ни один из американских кораблей не был поражен; в настоящее время они выполняют задачи в Персидском заливе, подчеркнул источник.