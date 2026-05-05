В Брянской области в результате атаки дронов пострадали два человека

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мужчина и женщина получили ранения из-за атаки украинских дронов.

"ВСУ атаковали дронами - камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению ранены мирные жители. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Ранее во вторник глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил об одном пострадавшем в результате ночной атаки ВСУ на регион.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2026 года Военная операция на Украине
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

