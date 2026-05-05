Несколько медучреждений эвакуировали во Владивостоке из-за сообщений о минировании

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Посетителей нескольких медицинских учреждений Владивостока эвакуировали из зданий из-за сообщений о минировании, сообщил "Интерфаксу" минздрав Приморского края.

"Сегодня в ряд медучреждений Владивостока поступили сообщения о минировании, вследствие чего сразу в нескольких медицинских организациях сегодня эвакуировали посетителей. После проведения всех проверочных мероприятий - здания осмотрены - подозрительные предметы не выявлены", - сообщил собеседник агентства.

Сейчас в медучреждениях усилили меры безопасности.