Пик метеорного потока Аквариды ожидается в ночь на среду

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Метеорный поток Аквариды, один из самых ярких в этом году метеорных потоков, достигнет максимума в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Земля сегодня, в ночь с 5 на 6 мая, пересечет шлейф кометы Галлея. Бесчисленное множество мелких пылинок, а также средних и крупных камешков, рассеянных вдоль орбиты кометы, входя в атмосферу Земли, создаст один из самых ярких метеорных потоков года, называемый эта-Аквариды, говорится в сообщении лаборатории во вторник.

По данным Московского планетария, наблюдать метеорный поток можно будет невооруженным глазом над юго-восточным горизонтом, лучше всего в предрассветные часы, с 2:00 до 4:00 по Москве.

"Условия наблюдения Майских Акварид в 2026 году не совсем благоприятные. Луна 1 мая 2026 года прошла полную фазу и в ночь пика еще близка к полнолунию, поэтому помешает наблюдению метеоров", - сообщили в планетарии.

Там отмечается, что после своего пика активность Акварид сохранится до конца мая, поэтому в течение месяца в ясные ночи ближе к рассвету в средних северных широтах можно будет иногда наблюдать метеоры этого потока.

По информации лаборатории, следующий сильный метеорный поток Персеиды выйдет на пик 12-13 августа 2026 года.

РАН Институт космических исследований Институт солнечно-земной физики
