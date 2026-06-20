Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 177 украинских БПЛА

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 пятницы до 7:00 субботы перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников над регионами РФ, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на столицу.