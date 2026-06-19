Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил коллега дирижера по музыкальному цеху митрополит Иларион (Алфеев).

"Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу. Подаждь, Господи, здравие рабу Твоему Владимиру, воздвигни его от одра болезни", - написал митрополит в пятницу вечером в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, который должен был состояться в воскресенье, 21 июня, в Московском международном доме музыки, перенесен на неопределенный срок.