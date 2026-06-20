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Жуковский не обслуживает рейсы, Домодедово работает по согласованию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Жуковский не принимает и не отправляет самолеты, столичный Домодедово работате по согласованию с соответствующими органами, заявили в Росавиации.

"Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщается в канале агентства в MAX.

"Аэропорт Домодедово. Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в следующем сообщении.

Агентство предупредило, что в Домодедово возможны корректировки в расписании рейсов.

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