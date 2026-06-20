Лауреатов "Золотой Маски" назовут в Омске

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Лауреатов 32-й национальной театральной премии "Золотая Маска" объявят 20 июня в Музыкальном театре Омска, в этом году премия будет вручаться по новым правилам - теперь награждаются только спектакли, частные номинации исключены, при этом в одной номинации звание лауреата могут получить до пяти постановок.

Как ранее сообщали в пресс-службе "Золотой Маски", всего на соискание премии в 32-м сезоне было представлено 789 спектаклей из 164 городов России. Номинантами стали 68 постановок.

С этого сезона премия будет вручаться согласно новому положению. Так, с этого сезона исключены частные номинации, награды получают только спектакли, при этом в одной номинации звание лауреата могут получить до пяти постановок. Кроме того, появилась новая номинации вне конкурсов - "Лучший спектакль для детей".

"Золотые Маски" раздадут в следующих категориях: "Лучший спектакль. Драматический театр" - отдельно большой и малой формы, "Лучший спектакль. Опера", "Лучший спектакль. Оперетта/Мюзикл", "Лучший спектакль. Балет" - отдельно классический и современный, "Лучший спектакль. Современный танец", "Лучший спектакль. Театр кукол"

Номинанты премии

На звание лучшего драматического спектакля большой формы в сезоне 2024-2025 претендуют 10 постановок: "Бег" Тюменского Большого драматического театра, "В списках не значился" Московского театра Олега Табакова, "Ва-Ва" Березниковского драматического театра, "Гора" Уфимского государственного татарского театра "Нур", "Залетные" Санкт-Петербургского театра "Мастерская", "Как закалялась сталь" ярославского Театра драмы им. Фёдора Волкова, "Перед рассветом" московского театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", "Преступление и наказание" Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя, "Солнце Ландау" московского Театра им. Евгения Вахтангова и "Таня" Севастопольского русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

За награды как лучший драматический спектакль малой формы будут бороться спектакли "Осень" МХТ им. А.П. Чехова, "Я не убивала своего мужа" Театра Наций, "Обломов" Александринского театра, "Позывной Тишина" Театра Табакова, "Женитьба или последний пункт одиночества" санкт-петербургского Театра на Садовой, "Ионыч" Театра им. Евгения Вахтангова, "Кукольный дом" Магаданского государственного музыкального и драматического театра и "Курьер" московского театра "Центр драматургии и режиссуры".

В категории "Опера" представлены 10 работ, сразу две "Аиды" - Мариинского театра и Ростовского музыкального театра, "Семен Котко" Большого театра России, "Андре Шенье" Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, "Любить на войне" Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, "Самсон и Далила" Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, "Сказки Гофмана" самарского театра Шостакович Опера Балет, "Соловей" Новосибирского театра оперы и балета, "Трубадур" Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток) и "Четыре девушки" Московского детского музыкального театра им. Н.И. Сац.

В номинации "Классический балет" представлено три работы: балеты императорского двора: "Роман бутона розы", "Времена года" Шостакович Опера Балет, "Орфей" Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, и "Щелкунчик" также Шостакович Опера Балет.

В категориях "Оперетта/мюзикл" представлено девять постановок, "Современный балет" - семь, "Современный танец" - четыре, "Театр кукол" - семь.

Во внеконкурсной номинации "Лучший спектакль для детей" представлены 10 работ. На следующий день после вручения наград, 21 июня, для жителей и гостей города на пешеходной улице Любинского проспекта состоится городской праздник "Театральный Любинский".

Российская национальная театральная премия "Золотая маска" учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства.