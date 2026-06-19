Сроки уплаты акцизов на некоторый алкоголь продлены по 28 декабря 2026 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением продлило по 28 декабря 2026 года сроки уплаты акцизов на некоторые виды алкоголя. Документ от 19 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

По 28 декабря 2026 года продлены наступающие в период с 1 июля по 31 августа 2026 года сроки уплаты акциза на продукцию, указанную в абзаце шестом подпункта 11 пункта 1 статьи 193 Налогового кодекса. В этом абзаце речь идет об алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 18%.

Кроме того, по 28 декабря 2026 года продлеваются наступающие в период с 1 июля по 30 ноября 2026 года сроки уплаты авансового платежа акцизов на эту же продукцию.

Правительство постановило, что продление возможно при условии, что в налоговый орган по 25 июля и по 25 августа 2026 года соответственно представлены банковские гарантии, сроки действия которых истекают не ранее 1 марта 2027 года, на общую сумму, которая должна обеспечить исполнение обязательств налогоплательщика по уплате в бюджет акциза на продукцию, срок уплаты которого продлевается.

С 1 июля 2026 года в России запустят новую систему взимания акцизов: их уплата переносится на спиртзаводы, авансовый платеж, который вносили производители алкогольной продукции, отменяется.

Сейчас продаваемый производителям алкогольной продукции спирт акцизом не облагается. Он взимается с производителей в момент отгрузки готовой продукции. До этого производители вносят авансовый платеж в ФНС. С 1 июля акциз будет необходимо платить в момент закупки спирта у производителя.

Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов на коллегии Росалкогольтабакконтроля в апреле, при таком механизме администрировать акцизы будет проще, поскольку "спиртзаводов два десятка с небольшим".

По данным Росалкогольтабакконтроля, производством алкогольной продукции в стране занимается 461 организация.

В 2025 году в бюджет поступило 1,5 трлн рублей акцизных платежей от алкоголя и табака, что на 12% больше, чем в 2024 году. В том числе от алкогольной продукции - 576,6 млрд рублей против 517,8 млрд рублей годом ранее.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России составило 178,3 млн декалитров (дал), что на 5,3% меньше, чем в 2024 году.