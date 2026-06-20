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Российские военные взяли под контроль за сутки 92 здания в Константиновке

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток взяли под контроль 46 зданий в Красном Лимане и 92 здания в Константиновке в ДНР, заявили в пресс-центрах группировок "Запад" и "Южная" в субботу.

В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают уничтожение подразделений ВСУ, идет продвижение в западном направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма."За сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 46 зданиями", - сказал Бигма.

По его данным, в течение суток в Красном Лимане уничтожено до 30 украинских военнослужащих, восемь единиц вооружения и военной техники, в том числе грузовой автомобиль, квардроцикл, шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

В Константиновке штурмовые группы "Южной" группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части города и взяли под контроль 92 здания, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, за сутки в зоне действий группировки уничтожено более 90 украинских военнослужащих и 23 автомобиля.

ВСУ ДНР Константиновка
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