Лавров и премьер Катара обсудили ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман бен Джассем Аль Тани, который также занимает пост министра катарского внешнеполитического ведомства, обсудили во вторник по телефону ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него.

"Было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силовых решений кризиса и объединения усилий всех заинтересованных сторон по содействию достижению устойчивого долгосрочного урегулирования, включая договорённости о мерах обеспечения законных интересов безопасности всех стран Персидского залива и принципов свободы судоходства", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

