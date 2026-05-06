Жителей Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне "Кура"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ракетные испытания начались на военном полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе, людям там находиться запрещено, сообщает в среду министерство по ЧС Камчатского края.

"Минобороны РФ предупреждает жителей региона о проведении испытаний на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе в период с 6 по 10 мая включительно", - говорится в сообщении.

Людей ради их безопасности призывают в эти дни воздержаться от посещения полигона и близлежащих территорий. Также там запрещено нахождение и передвижение любых видов техники.

Полигон "Кура" на Камчатке - это испытательный полигон Космических войск ВКС России, расположенный в болотистой местности на реке Озёрная, в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Он используется для испытаний, в том числе и для целей отработки поражения целей ракетами.

