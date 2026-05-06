ФСБ сообщила о задержании пяти человек, собиравших сведения об объектах ОПК

Четверо граждан РФ и один иностранец также собирали информацию об объектах транспорта и российских военных

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в регионах РФ пяти человек, занимавшихся сбором информации об объектах ОПК, транспорта и российских военных для спецслужб Украины, а также двух человек, оправдывавших в интернете атаки БПЛА и ракетами на территории РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Удмуртской Республике, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях пресечена деятельность пяти пособников спецслужб Украины и двух пропагандистов террористической деятельности", - объявил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани задержаны четверо граждан РФ и иностранный гражданин, которые по заданию украинских спецслужб собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также о российских военных, принимающих участие в СВО, для совершения диверсионно-террористических актов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подстрекательство на приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ч. 3 ст.222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 272.1 (незаконное использование, хранение и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученные путем неправомерного доступа) УК России.

В Кингисеппе, Чите и Томске установлены и задержаны граждане, которые в социальных сетях и мессенджерах оправдывали атаки БПЛА и ракетами на объекты топливно-энергетического комплекса, террористический акт на Крымском мосту, а также призывали к осуществлению диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры на территории России.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание террористической деятельности) УК России.

"Следует отметить, что по совокупности совершенных преступлений пособникам украинских спецслужб может грозить пожизненное лишение свободы, при этом за пропаганду террористической деятельности с использованием сети Интернет также предусмотрено наказание, связанное с длительным лишением свободы", - заявили в ФСБ.