Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Омской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Жертвами падения легкомоторного самолета в Омской области стали два человека, заявили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Как сообщалось, по предварительным данным, в среду около 13:00 по местному времени (10:00 по Москве) вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района Омской области воздушное судно Аэропракт-22, эксплуатируемое ООО "Авиабаза", совершило падение при выполнении авиационных работ.

По этому факту Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СКР "Интерфаксу" уточнили, что по данному факту проводится доследственная проверка, следователь выехал на место происшествия.

СКР Омская область
Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Чувашию выросло до 35 человек

Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион

Пожароопасный сезон открыт в 80 регионах РФ

Пять человек погибли в результате удара БПЛА по Джанкою

В Госдепе США призвали Россию и КНР поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузу

Что произошло за день: вторник, 5 мая

СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Чувашию

Два человека погибли и более 30 пострадали в результате атаки БПЛА на Чувашию

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 17

Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

